ＣＮＮがトランプ氏（右）とハリス氏を招いてのタウンホール開催を提案した/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）１１月の米大統領選に向け、共和党候補のトランプ前大統領が投票日まで一切の大統領選討論会参加を拒否する中、ＣＮＮは１０日、これまでの方針を転換し、トランプ氏と民主党候補のハリス副大統領に対して有権者を交えた個別のタウンホール集会への参加を呼び掛けた。ハリス氏は即座にＣＮＮからの招待を受け入れた。
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