映画『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』では、DCコミックスの人気ヴィランがひそかにもうひとり誕生している──。監督・脚本のトッド・フィリップスが正式に認めた。 この記事には、映画『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』のネタバレが含まれています。 もうひとりのヴィラン--> この記事には、映画『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』のネタバレが含まれています。 ハービー