【モデルプレス＝2024/10/12】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、11日放送の日本テレビ系「ニノさん」（毎週金曜よる7時〜）に出演。大森元貴がライブ中の悩みを打ち明けた。【写真】ミセスメンバーが劇的イメチェン◆大森元貴、ライブ中の悩み告白この日「ライブ中、変顔がやめられなくなっちゃった」と、“ニノさんファミリー”に相談を持ちかけた大森。口を引き結び、目を見開いて眉を大きく吊り上げた“縦眉毛”という変顔を、