女優の上野樹里が自身のインスタグラムを更新し、期間限定で店員をしている都内の書店でかつて共演した31歳俳優と偶然再会したとして笑顔のツーショットを公開。あまりのサプライズにネットも騒然となっている。上野と出会ったのはオフで訪れたという俳優の竹内涼真。上野によると、二人はTBSドラマ日曜劇場「テセウスの船」で共演して以来、6年ぶりの再会だという。上野は「接客中の声で振り返って「えっ、樹里さん⁉