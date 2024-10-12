多くの参列者に見守られ寺の本堂を出る、喜三翼音さんの父鷹也さん（中央左）ら＝12日午前、石川県輪島市石川県能登地方を襲った記録的豪雨で連絡が取れなくなり、その後遺体で見つかった輪島市久手川町の中学3年喜三翼音さん（14）の葬儀が12日、市内の寺で営まれた。同級生や捜索に加わった地元消防団員ら多くの人が訪れ、涙を流しながら静かに手を合わせた。喪主の父鷹也さん（42）は参列者にあいさつし「14歳の若さで亡くな