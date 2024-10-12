【MLB】ドジャース ２−０ パドレス（10月11日・日本時間12日／ロサンゼルス）【映像】ダル撃ち値千金弾に大谷“破顔”ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でパドレスとのディビジョン・シリーズ第5戦に先発出場し4打数無安打に終わった。ドジャースの山本由伸、パドレスのダルビッシュ有によるポストシーズン初となる日本人対決は珠玉の投げ合いに。ドジャースが2つのアーチで点を重ねて、リーグチャンピオンシッ