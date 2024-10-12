ダルビッシュ有 写真：USA TODAY Sports/ロイター/アフロ ＜2024年10月11日（金）（日本時間12日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 サンディエゴ・パドレス ＠ドジャー・スタジアム＞ 大舞台に強い男は、ここ1番の試合でも結果を出した。 パドレスのダルビッシュ有（38）はドジャースと対戦するナショナル・リーグディビジョンシリーズ第5戦に先発すると、7回途中を投げて4奪三振、2失点