◇ナ・リーグ地区シリーズ第5戦ドジャース2ー0パドレス（2024年10月11日ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手（26）が運命の第5戦に先発。パドレス・ダルビッシュと、ポストシーズン（PS）では史上初めてとなる日本投手の先発としての投げ合いを制した。5回2安打無失点。安定感抜群の投球内容でチームをリーグ優勝決定シリーズへと導いた。試合前から決戦ムードは最高潮だった。山本がウォーミングアップのため、グラ