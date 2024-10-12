◇ナ・リーグ地区シリーズ第5戦ドジャース2―0パドレス（2024年10月11日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）が11日（日本時間12日）、勝てばリーグ優勝決定シリーズ進出が決まるパドレスとの地区シリーズ第5戦に「1番・DH」で先発出場。パドレスのダルビッシュ有投手（38）のとの注目の対決は3打数無安打2三振。試合を通じても4打数無安打と3試合ぶりの無安打に終わったが、チームは投手戦を制して勝利し、ナ・