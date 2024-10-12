◇MLBナ・リーグ地区シリーズ ドジャース 2-0 パドレス(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)ドジャースがパドレスとの第5戦に勝利し、リーグ優勝決定シリーズに進出を決めました。両チーム「2勝2敗」で迎えた最終第5戦。勝者がリーグ優勝決定シリーズにコマを進め、敗者がポストシーズン敗退となる重要な1戦となりました。また、この日の先発投手はドジャース・山本由伸投手とパドレス・ダルビッシュ有投手。ポストシーズン初の日