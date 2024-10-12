11日午後、ソウル松坡（ソンパ）区蚕室（チャムシル）野球場で「2024 新韓SOL BANK KBOポストシーズン準プレイオフ」第5戦LGツインズ対KTウィズの試合が行われ、(G)I-DLEのミヨンが始球式に参加した。・aespaのKARINAからパク・ミニョンまで…韓国スターのおしゃれなワンピースファッションに注目・TWICE サナ、親友(G)I-DLE ミヨンとの密着ショットが話題「私のスーパーレディ」