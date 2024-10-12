力のこもった投球を披露した山本。(C)Getty Imagesデッドオアアライブの大一番で面目躍如の好投をした。現地時間10月11日、本拠地で迎えたパドレスとのナショナル・リーグ地区シリーズ第5戦にドジャースの山本由伸が先発登板。5回（63球）を投げ、被安打2、無失点の好投をしてみせた。【動画】負ければ終わりの一戦で山本由伸が好投！タティスJr.から三振奪う負けた方がポストシーズン敗退が決まる一戦、しかもパドレスの先