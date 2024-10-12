日本戦に敗れ、国内の風当たりが強まっているマンチーニ。(C)Getty Images勝負事の酸いも甘いも熟知するイタリア人指揮官による、“ドラスティックな発言”が波紋を呼んでいる。声の主は、サウジアラビア代表を率いるロベルト・マンチーニ監督だ。現地時間10月10日、日本代表を本拠地に迎えた北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第3節でチームは0-2と完封負け。通算成績1勝1分け1敗となった直後の会見で「日本がグループ首