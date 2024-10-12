楽天グループが運営するリニア型動画配信サービス「Rチャンネル」は、専門チャンネル「FIFA W杯26 南米予選」を開設した。 本チャンネルでは、「FIFAワールドカップ2026 南米予選」の試合を無料で視聴できる。ベネズエラ、ウルグアイ、チリ、コロンビア、パラグアイ、ペルーの6カ国のホームゲームである全54試合が順次配信される。 一部の試合については、本チャンネル内に設