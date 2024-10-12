◇ナ・リーグ地区シリーズ第5戦ドジャースーパドレス（2024年10月11日ロサンゼルス）勝利を大きく引き寄せる一発が飛び出した。1―0の7回、T・ヘルナンデス外野手（31）がパドレス先発・ダルビッシュから今ポストシーズン2号となる左越え本塁打を放ち、貴重な得点を加えた。青く染まったスタジアムが一瞬で興奮のるつぼと化した。7回1死、ダルビッシュの甘く入ったスライダーを一振りで仕留めた。5万3183人の観衆は総立