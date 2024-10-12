没後35年、今なお記憶から色あせない強烈なカリスマ俳優、松田優作さん。妻の松田美由紀が、映画へ抱いていた熱情、仕事との向き合い方について語った。【写真】『蘇える金狼』『野獣死すべし』など、松田優作さんが出演した映画のワンシーン＊＊＊ドラマ『探偵物語』で優作と出会い、こんなにかっこいい人が世の中にいるのかなと思うくらいの衝撃を受けました。現場では演じながらプロデューサーの役割も兼ねて、ボスの