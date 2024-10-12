トリンプ･インターナショナル･ジャパンより、｢FLORALE BY Triumph(フロラーレ バイ トリンプ)｣のプレミアムライン｢FLORALE LUXE(フロラーレ リュクス)｣の新作を10月9日(水)に発売いたします。手のひらに舞い降りる雪の結晶がモチーフのレースやジャカード柄がぜいたくなサテンシリーズです。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。 FLORALE LUXEの新作が登場 華やかなホリデ&#