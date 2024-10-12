1997年生まれの男性芸能人は誰が人気なのでしょうか。芸能人・有名人の人気度や将来性について定期調査を行っている株式会社アーキテクト（東京都港区）が運営する『タレントパワーランキング supported by DmMiX』による「1997年生まれの芸能人人気ランキング」によると、ダンスロックバンド・DISH//のリーダーを務める「北村匠海」さんが1位に選ばれたそうです。【写真】1997年生まれの男性芸能人ランキング・1位に選ばれた、北