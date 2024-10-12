今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『[シンプル車載動画投稿祭2024]玉野御嶽神社[WhiteCUL]』というdie-goさんの動画です。紅葉の道をバイクで走る投稿者のdie-goさん。目的地まで1kmほどダートが続くので、徒歩推奨の場所だとのこと。狭い道幅ながらすれ違いもあるので、走行には注意が必要です。シンプルな道筋なので案内板を見落とさなければ迷うことはなさそうだとか。die-goさんが訪れたのは紅葉が見事な
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