12日午前、Billlieが「Golden Wave in Tokyo」に出席するため、金浦（キンポ）国際空港を通じて日本に出国した。「Golden Wave in Tokyo」は10月12日と13日の2日間、東京武蔵野の森総合スポーツプラザで開催される。・Billlie、先行公開曲「trampoline」MV公開…子供のように飛び跳ねる姿に注目・IU、Billlieのカムバックをサポート！タイトル曲「記憶飴」の作詞を担当…公演での演出も話題に