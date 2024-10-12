被団協のノーベル平和賞受賞決定から一夜明け、取材に応じる広島県被団協の箕牧智之理事長＝12日午前日本原水爆被害者団体協議会（被団協）へのノーベル平和賞授与が決まり一夜明けた12日、被団協代表委員で広島県被団協の理事長を務める箕牧智之さん（82）が取材に応じ、「原爆犠牲者に『平和活動で世界に一つの賞をもらった』と報告したい」と述べた。広島市の平和記念公園内にある被爆建物「レストハウス」で取材に応じた箕