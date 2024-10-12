「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−パドレス」（１１日、ロサンゼルス）パドレスのダルビッシュ有投手が先発。七回途中３安打２失点の圧巻投球も打線の援護なく、ソロ２発に沈んだ。ドジャース先発・山本とのハイレベルな投手戦を演出した。初回は大谷を三振に仕留めると、２死からフリーマンに右前打こそ許したが、無失点に抑えた。だが、二回は落とし穴にはまった。先頭マンシーに四球を与え、スミスを三ゴロ併殺