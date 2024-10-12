かっぱ橋の名物社長が待ちに待った秋。新商品の仕入れ現場に独占密着しました。舞台は、プロが商品を買い付ける日本最大級の国際見本市です。プロも驚く超最新グッズの宝庫であるかっぱ橋道具街は、常に客のニーズに応じて進化を続けています。【画像】新商品続々！日本最大級の国際見本市で見つかる驚きの便利グッズ■聖地で年に一度の道具まつり！東京・浅草にあるかっぱ橋道具街は、料理にまつわるものならなんでもそろう聖