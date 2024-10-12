2024年10月12日放送の「ぶらり途中下車の旅」は銀座線の旅。旅人は、風間トオル。銀座線浅草駅から渋谷駅まで全19駅を結ぶ路線です。昭和2年に開通した東洋初の地下鉄で、渋谷、銀座、上野、浅草など東京の名所を通っています。今週の旅人：風間トオル1962年8月19日 神奈川県川崎市生まれ。ファッション雑誌のモデルにスカウトされデビュー、その後俳優としてもデビューを果たし、数々のトレンディードラマに出演。現在も幅広い役