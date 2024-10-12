U-NEXTが人気映画シリーズ『ハリー・ポッター』全シリーズの見放題配信を9月25日から開始した（画像：U-NEXT）日本国内でリードしている動画配信サービスといえば、Amazonのプライム・ビデオとNetflixです。国内発オリジナル作品も充実するこの2大巨頭の後に続くのがU-NEXT。ハリウッド最大手のワーナー・ブラザース・ディスカバリーと手を組んだU-NEXTは人気映画シリーズ『ハリー・ポッター』全シリーズの見放題配信を9月25日から