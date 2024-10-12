今月27日に投開票される衆議院議員選挙の投票用紙が12日、県内の各市町村に発送されました。出発式では県選挙管理委員会の安本康浩書記長が「確実に各市町村に投票用紙を届けてほしい」とあいさつしました。衆院選の投票用紙と最高裁裁判官の国民審査の投票用紙およそ399万枚が発送され13日までに全ての市町村に届く予定です。（県選挙管理員会安本康浩書記長）「投票用紙は一枚一枚が有権者の方々の意思を反映する大切なも