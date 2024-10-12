新華社の傅華社長、タス通信社長と会談11日、コンドラショフ氏（左）と会談する傅華氏。（北京＝新華社記者/王曄）【新華社北京10月12日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は11日、第6回世界メディアサミット出席のため訪中したロシア・タス通信のアンドレイ・コンドラショフ社長と北京で会談した。