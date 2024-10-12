12日午前、LE SSERAFIMが「Golden Wave in Tokyo」に出席するため、金浦（キンポ）国際空港を通じて日本に出国した。「Golden Wave in Tokyo」は10月12日と13日の2日間、東京武蔵野の森総合スポーツプラザで開催される。・LE SSERAFIM、4thミニアルバム「CRAZY」が日本レコード協会のゴールド認定を獲得・LE SSERAFIM、収録曲のレコーディング現場を公開…ホ・ユンジンがディレクションを担当（動画あり）