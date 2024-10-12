HoneyWorksが、2025年1月29日にメジャーデビュー10周年を記念したスペシャルボックス『HoneyWorks ～告白実行委員会コンプリートベスト～ 思い出は全部青春。』をリリースする。 （関連：三宅健、SKY-HI×Nissy、YOASOBI、HoneyWorks……異色の“アイドル”題材楽曲はなぜ人気？） 今作は、デビュー1stアルバム『ずっと前から好きでした。』から6thアルバム『ねぇ、好きって痛い