11日午後、ILLITが「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO 2024」に出演するため、金浦(キンポ)国際空港を通じて日本へ出国した。「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO 2024」は10月12日と13日の2日間、さいたまスーパーアリーナで開催される。・ILLIT、ファッション誌「non-no」表紙モデルに抜擢…秘密のパーティーをコンセプトに撮影・ILLIT、2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」トラックビデオを公開