「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−パドレス」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が先発し、５回２安打無失点で降板。ベンチに戻るとロバーツ監督とハグをかわし、大谷翔平選手から頭をなでられた。初回、先頭のアラエズに対し２球目にストライクを奪うと大歓声がわき起こった。素早く追い込んで第１戦ではあまり使わなかったカーブで一ゴロに仕留めた。強烈なブーイングがわき起こる中、タティスもあ