【ATELIER Z（Beta6/32・Beta6）Squier（Jazz Bass VI）】（兵庫県すたさん38歳）いつも楽しく記事を見させて頂いてます。【俺の楽器・私の愛機】511「MOONとともに歩んだバンド人生」MOONオタクさんが私の恩師になるんですが、20年以上前に恩師が見せてくれたTUNEの6弦ベースで楽器人生が変わりました(笑)。ベース＝4弦だった私は「何このネック？！？！」となりましたね。あれから月日は流れ5弦ベースを使っていた期間もあり