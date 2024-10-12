◆ホテルニューオータニ大阪でハロウィンビュッフェが開催中！コワかわいいスイーツと心躍るティータイムをホテルニューオータニ大阪のティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて開催中の、「スーパースイーツビュッフェ2024〜いもくりなんきん〜」。2024年10月1日（火）から31日（木）までの期間中、提供している一部メニューがハロウィン仕様に衣替えして登場する。秋の味覚満載のビュッフェの中に、“コワかわいい”メニューがこ