【エルサレム＝福島利之】レバノン南部の平和維持を担う国連レバノン暫定軍（ＵＮＩＦＩＬ）は１１日、南部ナクラの本部にある監視塔付近で爆発が２回起き、兵士２人が負傷したと発表した。付近で展開していたイスラエル軍はＵＮＩＦＩＬの陣営に向け砲撃したことを認めた。１０日にはインドネシア兵２人が負傷しており、ＵＮＩＦＩＬは国際人道法違反だとして非難している。ＡＦＰ通信によると、１１日の負傷者はスリランカの