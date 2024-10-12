初めてのお一人での地方公務として、11日から佐賀県を訪問中の愛子さまは2日目、最初の訪問先に到着されました。12日は「国民スポーツ大会」の柔道競技をご覧になります。天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは12日午前10時15分ごろ、「国民スポーツ大会」の柔道競技を観戦するため、佐賀市のSAGAアリーナに到着されました。佐賀市の坂井英隆市長、全日本柔道連盟の中村真一会長らの出迎えをにこやかに受けられています。愛子さまは、1