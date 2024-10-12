◇MLBナ・リーグ地区シリーズ ドジャース-パドレス(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手が地区シリーズの第5戦に先発登板し、圧巻の投球を見せました。ドジャースとパドレスが両者「2勝2敗」で迎えた最終、第5戦。勝者がリーグ優勝決定シリーズにコマを進め、敗者がポストシリーズ敗退となる重要な1戦となりました。対するパドレスの先発はダルビッシュ有投手。ポストシリーズで日本人投手が投げ合うのは