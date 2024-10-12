ピーチ・アビエーションは、「Peachの秋祭り」として週末限定のセールを10月11日正午から14日まで開催する。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。シンプルピーチプロモ運賃で、燃油サーチャージなし、諸税や空港使用料、支払手数料は別途必要となる。手荷物の預け入れや座席指定料金は含まれていない。搭乗期間は10月27日から2025年2月28日まで。・大阪/関西発着仙台（3,590円）、福岡（3,790円）・東京/成田発着沖縄/那覇（4,990