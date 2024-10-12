イングランド代表の次期監督候補に、ドイツ人指揮官トーマス・トゥヘル氏の名前が浮上しているようだ。11日、ドイツメディア『WELT TV』が報じた。現在51歳のトゥヘル監督は、ドルトムントやパリ・サンジェルマンなどでも指揮を執り、チェルシー時代の2020−21シーズンにはチャンピオンズリーグ制覇を達成した。2023年3月からはバイエルンを率いていたが、2023−24シーズンは無冠に終わり、同シーズン終了後に退任。以降、フリ