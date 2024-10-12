J・R・R・トールキンの原作をもとに、ピーター・ジャクソン（監督・共同脚本）によって映画史にその名を刻んだファンタジー超大作『ロード・オブ・ザ・リング』3部作。2004年の『王の帰還』日本公開から20年の時を経て、『ロード・オブ・ザ・リング』の知られざる200年前の伝説の戦いを、シリーズ初の長編アニメーションで映画化した『ロード・オブ・ザ・リング／ローハンの戦い』が12月27日に公開される。ハリウッド超大作であ