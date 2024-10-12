ＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが１２日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。「今朝の『木梨の会』でもご報告させて頂きましたが結婚致しました」とＴＢＳラジオ「木梨の会」（土曜・前６時）で報告したこともあわせて公表。そして「ノリさん、所さん、見守ってくださりありがとうございました！」とタレントの木梨憲武と所ジョージに挟まれ、花束を手にするショットと、木梨から「彼氏いたんじゃねーか！おめでと