ドイツ人の約６割、中国ブランド車の購入を検討独ＡＤＡＣ調査アウトメカニカ・フランクフルト2024で、中国の新興EVメーカー、阿維塔科技（アバター・テクノロジー）のブースを見学する来場者。（9月11日撮影、フランクフルト＝新華社記者/張帆）【新華社フランクフルト10月12日】ドイツ最大の自動車関係団体、ドイツ自動車連盟（ADAC）がこのほど発表した調査結果によると、ドイツ人回答者の59％が中国製自動車の購入意向を示