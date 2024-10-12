長崎市の平和祈念像に手を合わせる人＝12日午前「自信を持って活動を進められる」「理想を追求することの大切さに気付いた」。日本原水爆被害者団体協議会（被団協）がノーベル平和賞に決まって一夜明けた12日、広島市と長崎市では被爆者や観光客らが爆心地付近を訪れ、核廃絶への決意を新たにした。「長崎を最後の被爆地に」と被爆者や市民の活動が続いてきた長崎市。福島市から仕事で訪れた鈴木ひろ子さん（57）は平和公園の