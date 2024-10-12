＜CD Chart Focus＞ 参考：https://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2024-10-14/ 2024年10月14日付（10月8日発表）のオリコン週間シングルランキングでは、JO1の『WHERE DO WE GO』が、初週54.3万枚を売り上げ、1位を獲得した。本作はJO1にとって9枚目のシングル。デビューシングルの『PROTOSTAR』から数えて実に9作連続の首位獲得となったことに加え、売上枚数では前作『HITCHHIKER（Love seeker）』の50.6万枚を上回り、自