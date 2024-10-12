2024シーズンのJリーグも佳境を迎える中、昇格や降格、優勝の条件もそろそろで始める頃だ。明治安田J3リーグでは、首位を快走する大宮アルディージャのJ2昇格、そしてJ3優勝が今節決まる可能性がある。J3リーグは今節が第32節。首位の大宮は31試合を終えて22勝7分け2敗の勝ち点73で首位を走っている。2位には、勝ち点57でFC今治が追いかけている状況。プレーオフ圏の3位のカターレ富山は勝ち点54、4位のギラヴァンツ北九州は勝ち点