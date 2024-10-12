イングランド代表にトーマス・トゥヘル氏(51)を次期監督に招へいする動きがあるようだ。ドイツメディア『WELT』が報じる。イングランドではユーロ2024をもってガレス・サウスゲイト体制が終焉。9月の代表活動からU-21を率いたリー・カーズリー氏を暫定指揮官とし、この10月も迎える。昨季でバイエルンを退団してからフリーのトゥヘル氏は今夏から継続的にマンチェスター・ユナイテッドと紐づくが、イングランドサッカー協会(FA)と