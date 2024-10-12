元Sexy Zoneのマリウス葉さんが11日、Instagramを更新。「マイルドからワイルドになった」と、最新ショットが話題になっている。【映像】“激変ショット”で話題 坊主姿でサングラスのマリウス葉さん2022年12月31日で芸能界を引退し、翌年2月にInstagramのアカウントを開設したマリウスさんは海外での様子を発信していて、2024年7月にはスペインのトップ国際大学「IE University」を卒業していた。卒業から2カ月後、マリウス