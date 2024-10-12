【モンスターハンターNowカーニバル 2024：渋谷】 開催期間：10月12日・13日 9時～18時 チケット価格：3,000円 イベントエリア：東京都渋谷区指定エリアとその周辺 Nianticとカプコンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「モンスターハンターNow」のリアルイベント「モンスターハンタ&#1254