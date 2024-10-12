10月14日に東京競馬場で行われる、第72回府中牝馬ステークス(3歳上・牝・GII・芝1800m)の枠順が12日確定した。 重賞3勝目を得意距離で狙うマスクトディーヴァ(牝4、栗東・辻野泰之厩舎)は4枠6番、昨年のエリザベス女王杯を制したブレイディヴェーグ(牝4、美浦・宮田敬介厩舎)は3枠5番に入った。発走は15時45分。枠順は以下の通り。 ( )内は性齢、騎手・調教師 1-1 ハーパー(牝4、武豊・友