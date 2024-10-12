元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（29）さんが2024年10月8日、自身のインスタグラムを更新し、美脚が際立つファッションを披露した。コーヒー片手に、マスク姿森香澄さんは「空港ファッション」といい、4枚の写真を投稿。飛行機の絵文字を添えて、コーディネートを紹介していた。インスタグラムに投稿された写真では、ブラウンのラインが入ったジャージを着用。コーヒーを片手に、マスクをしていた。ほかの写真では、美