【ロンドン＝蒔田一彦】今年のノーベル平和賞に「日本原水爆被害者団体協議会（被団協）」が選ばれたことについて、ロシアの侵略を受けるウクライナ外務省の報道官は１１日、読売新聞に対し、「ノーベル賞委員会の決定を歓迎し、重要な賞を受ける日本の友人を祝福する」とコメントした。報道官は「被団協への授賞は原子力安全の重要性を改めて強調するものだ」と指摘し、「ロシアは核兵器に関する無責任な言動と核による脅しを